Raymond van Mourik sportman 2022

Het schoonrijderspaar Peter van Kampen en Brigit de Groot ontving een prijs in de (nieuwe) categorie: ‘55+ Sporter van het jaar’. Op kunstijs heeft het paar veel landelijke titels gehaald en de oudere inwoners van onze gemeente zullen het paar wellicht vroeger op de Vliet hebben zien zwieren. Hockeyster Nina Bakker is ‘Inclusieve Sporter van het jaar’. Ondanks haar zwaar lichamelijke beperking staat zij wekelijks vol strijdlust in de sporthal om iedereen van het veld te spelen tijdens rolstoelhockey. Foto: Martijn Beekman.

De award voor ‘Sportteam van het jaar’ ging dit jaar naar het vrouwenteam van Basketbalvereniging Cobranova . In 2022 zijn de dames Nederlands Kampioen geworden in de Promotie Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Paragolfclub Leeuwenbergh ontving de ‘Sportclub van het jaar’-award. De club begeleidt mensen met een beperking bij het golfen.

