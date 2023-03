Kwaliteitsslag gemeente voor terras horeca

16 maart – Met een nieuwe beleid geeft de gemeente (in samenspraak met ondernemers) meer ruimte voor de inrichting van horeca-terrassen. Nodig zijn afstemming met omwonenden en de keuze voor duurzaamheid waar dat kan. Daarnaast is er extra aandacht voor de uitstraling van terrassen binnen de beschermde stadsgezichten bij het Sluisplein en rond de Herenstraat. Het is een welkome kwaliteitsslag van de gemeente voor het aanzien van het horecaterras.

De terrassen in dit gebied zullen voortaan nog beter moeten passen en aansluiten bij de historische sfeer. Om ook op koudere dagen warm op het terras te kunnen zitten, kunnen ondernemers hun klanten elektrische kussens, dekentjes en infrarood heaters aanbieden. Heaters op gas mogen niet meer vanwege slechte duurzaamheid.

Verleende terrasvergunningen blijven geldig, totdat er een nieuwe vergunning aangevraagd wordt. Op deze manier krijgen ondernemers de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar voor de nieuwe beleidsregels over de kwaliteit van de terrassen in genoemde gebieden. Het hier afgebeelde terras is van restaurant Miss Jones op het Stationsplein en vorig jaar gemaakt door Ap de Heus.