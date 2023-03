TegelTaxi klaar om (tuin)tegels op te halen

22 maart – Vervang zoveel mogelijk tegels door planten en ander groen! ‘Dat is goed voor de natuur’, zegt de gemeente. ‘Het zorgt voor minder wateroverlast bij extreme regenval en voor betere verkoeling op warme dagen’. Wethouder Marcel Belt roept inwoners dan ook op om mee te doen met het weghalen van tegels. Inwoners kunnen hun oude (tuin)tegels gratis op laten halen door de TegelTaxi.

Zij doen dan meteen mee aan het NK Tegelwippen, een wedstrijd tussen gemeenten en waaraan Voorburg voor het eerst meedoet. De gemeente waarin tussen 21 maart en 31 oktober 2023 de meeste tegels worden vervangen door groen, wint de Gouden Tegel of de Gouden Schep. ‘Door mee te doen, willen we inwoners stimuleren om samen met ons te zorgen voor meer groen en minder tegels in onze gemeente’, zegt Belt.

Inwoners die geen raad weten met hun gelichte tegels, kunnen de TegelTaxi van de gemeente bestellen via www.lv.nl/tegelwippen. De TegelTaxi haalt de tegels gratis op. Voorwaarde is wel dat bewoners planten terugplaatsen op de plek waar tegels zijn verwijderd. De eerste taxirit is op 11 april. Opgehaalde tegels worden gerecycled tot materiaal dat hergebruikt wordt. Meer informatie over het aanleggen van een geveltuintje staat op www.lv.nl/geveltuin.