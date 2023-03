Concert Forum Hadriani; wat een feest!

27 maart – Aan het lange applaus van de ongeveer 300 belangstellenden te horen was duidelijk hoe zeer het jaarconcert van Forum Hadriani werd gewaardeerd. Wat een feest! Het succesvolle optreden van de muziekvereniging vond zaterdag plaats in Gymnasium Novem. Forum Hadriani is al meer dan 125 jaar een begrip in de regio Voorburg. De vereniging wordt wel eens de gezelligste muziekvereniging van Nederland genoemd. Vanaf het ‘huisadres’ aan Oosteinde 16 leiden de optredens tot vele wegen in binnen- en buitenland. Op de website van de muziekvereniging is het jaarconcert te zien en te horen. De foto is gemaakt door Ap de Heus.