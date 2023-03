Voorburg in top 5 ‘rijden onder invloed’

29 maart – Vorig jaar werden in Zuid-Holland veel meer boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed, 11.690 proces-verbalen, een stijging van 43,6% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van meest recente Politiecijfers. Het gaat om weggebruikers die betrapt werden op rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie. De provincie heeft zelfs met 34,1 procent de sterkste stijging van Nederland.

De top 5 Zuid-Hollandse gemeenten het sterkst stijgende aantal proces-verbalen voor rijden onder invloed is als volgt:

Rotterdam: Toename van 960 bekeuringen

Den Haag: Toename van 625 bekeuringen

Zoetermeer: Toename van 170 bekeuringen

Leidschendam-Voorburg : Toename van 150 bekeuringen

: Toename van 150 bekeuringen Westland: Toename van 135 bekeuringen

In Zuid-Holland werden in 2022 per 1.000 inwoners gemiddeld 3,7 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed: het hoogste aantal van alle provincies. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Provinciale koploper is Wassenaar. In deze gemeente werden per 1.000 inwoners zelfs 6,9 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Ook in Rijswijk en Zoetermeer (6,1 per 1.000 inwoners Rijswijk en Zoetermeer 5,1) ligt het aantal boetes hoog.