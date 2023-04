‘Verontrustend project station Laan van NOI’

‘Er was opnieuw veel belangstelling voor het project van de gemeente Den Haag die maquettes had laten maken waar vragen over konden worden gesteld en die waren er volop. Uit de vragen bleek de verontrusting van de aanwezige bewoners. Men vond het project te groot, de zon die daardoor de woningen niet kan bereiken, verkeersoverlast zou veroorzaken en windvlagen op de hoeken van de gebouwen ontstaan. De huidige blauwe zone zou moeten worden uitgebreid, misschien wel tot aan Leidschendam.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink