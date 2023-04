Molen De Vlieger seizoen lang van de rem

2 april – De vang lichten, ofwel van de rem halen. Die handeling is nodig om een molen weer draaiende te krijgen. Onder toeziend oog van bestuursleden en vrijwilligers lichtte wethouder Bianca Bremer gisteren de vang van molen De Vlieger die daarmee dit seizoen weer klaar voor gebruik is. Tevens werd in miezerweer het molenseizoen voor geopend verklaard.

Tot 1 november kan elke woensdag- en zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur de molen worden bezocht (entree 3 euro). Als de molen niet draait, kan ook tot op de derde en hoogste verdieping de kap worden bezocht, waarin de molenas is aangebracht. Die kap kan draaien op houten rollen om de molenwieken in de richting van de wind te zetten. Er is ook een schuilplaats te zien waar onderduikers in de Tweede Wereldoorlog verbleven.

Buitenlandse bezoekers kunnen desgewenst een rondleiding in het Engels krijgen. Molen De Vlieger is 402 jaar oud en daarmee een van de oudste poldermolens in ons land. Hij herbergt een museum, waarin informatie wordt gegeven over de geschiedenis van de windmolen, de verschillende typen molens en het leven en werk van de molenaar. Naast de molen is een molentuin, waarin onder meer Oudhollandse groenten worden gekweekt.