Kunst in de polder, een sloot en ’n bruggetje

4 april – Landschap, het is al eeuwenlang een geliefd onderwerp voor kunstenaars: het fascineert, het ontroert, het roept herinneringen op. De weerspiegeling hiervan is terug te zien in het werk van vier kunstenaars, die exposeren in galerie ’t Swaentje aan de Herenstraat 76. Een korte schets van de kunstenaars.

Verlangend naar ruimte en vergezichten schildert Suus Zweekhorst het Hollandse polderlandschap. Geen spectaculaire natuur misschien… een polder, een sloot een bruggetje…, maar toch zo indrukwekkend mooi in haar eenvoud. Ze werkt met olieverf of met acryl en bister op papier en weet daarmee zeer sfeervolle beelden op te roepen.

Lotje Meijknecht weet m.b.v. van veel verschillende technieken haar eigen beeld van de natuur te scheppen. Ook bij haar zijn elementen van het Hollandse landschap, zoals knotwilgen, polders en kassen herkenbaar. Ze maakt lino’s, houtsneden en schilderijen met heldere vormen en kleuren.

Bij Rosemarijn van Limburg Stirum groeit het werk onder haar handen; ze gaat wel uit van bijv. een schets die ze maakt in de natuur, maar het uiteindelijke beeld ontstaat al denkend, kijkend in haar atelier. Ze toont o.a. grafisch werk zoals kleurenhoutsneden en boeken, maar ook olieverfschilderijen.

De keramische objecten van Lucy de Kruijf zijn gebaseerd op oervormen uit oude culturen. Ze vindt haar inspiratie in de aarde, want daar komt het leven uit voort en daar keert het naar terug. Haar doorleefde klei-objecten nodigen uit tot bespiegelingen.

Beeldend kunstenares Sonja van der Burg verzorgt op zaterdag 8 april om 15.00 uur de opening van deze bijzondere tentoonstelling. Iedereen is van harte uitgenodigd.