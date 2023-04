Klachtenregeling te ingewikkeld en te lang

6 april -De gemeentelijke ombudsmannen Yvette Nass (jeugdzaken) en Addie Stehouwer denken dat er in Leidschendam-Voorburg nog een wereld te winnen is. ‘Dat geldt zowel voor klachtbehandeling, als op het terrein van kinderrechten en de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie‘, zeggen zij in het jaarverslag 2022. Stehouwer: ‘Zo kunnen we de drempels om te klagen verlagen en klachten en signalen ook daadwerkelijk gebruiken om de dienstverlening aan de inwoners te vergroten’. Toch ontvangen beiden opnieuw signalen dat de klachtenregeling in Leidschendam-Voorburg te ingewikkeld en te lang is.

Hoewel het goed is om informele klachtafhandeling centraal te stellen, betekent dit voor de inwoners dat er veel verplichte stappen gezet moeten worden als zij een formele beslissing op hun klacht willen krijgen. In 2022 is het aantal klachten licht gestegen. ‘Misschien weten de inwoners van Leidschendam-Voorburg niet waar zij met hun klacht terecht kunnen als zij er met de gemeente of bijvoorbeeld jeugdzorg niet uitkomen’, zeggen de ombudsmannen. ‘Een klacht is altijd een kans: voor de burger om invloed uit te oefenen en rechtsbescherming te vinden en voor de gemeente om te signaleren waar het aan schort in de dienstverlening’. De titel van het jaarverslag 2022 luidt daarom: Een gemiste klacht is een gemiste kans.

Elke eerste donderdag van de maand zijn medewerkers van de (Jeugd)ombudsman vanaf 12.30 tot 15.00 in het servicecentrum Leidschendam aanwezig om vragen en klachten van inwoners te bespreken. De ombudsmannen zijn ook via mail, (beeld)telefoon en online bereikbaar. Mailen of bellen met de (Jeugd)ombudsman kan ook via ombudsman@denhaag.nl of 070 – 752 8200 (iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur).