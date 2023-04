Voorproefje Huygens Festival

Locatie: Oude Kerk Herenstraat. Zaal open: 20.00 uur. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten à € 12,50 verkrijgbaar via www.huygensfestival.nl of aan de zaal.

12 april – Morgen – donderdag 13 – is het muzikale voorproefje van het meerdaagse festival in september: de Huygens Festival Amuse. Op het programma staan optredens van respectievelijk de eerste en tweede prijswinnaars van het Prinses Marianne Concours 2023 het pianoduo Job Honée en Ido Andeweg en Concours Elizabeth Ruhadze (viool) en Sofiia Dorosh (piano), het Vocaal Ensemble Muze, dans op een choreografie van Mandela Giudice door Alex Wreiman , Anna Nicolaidou en Enoch Grub en delen uit de opera Euredice en Orfeo door TreSonanz.

