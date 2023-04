Molen De Vlieger in trek op Erfgoeddag

16 april – Tijdens de gisteren gehouden Historische Trekvaartdag als onderdeel van de Erfgoeddag , mocht molen De Vlieger zich verheugen met bezoek van veel geinteresseerden. Door deelname aan de gratis rondleidingen maakten de bezoekers kennis met het werk van een poldermolenaar. Tevens konden ze het werk van twee ‘ambachtsvrouwen’ van nabij zien. De een liet zien hoe ze teksten en afbeeldingen met een hete naald op hout brandde. Bij de andere konden kinderen klompjes en andere houten voorwerpen beschilderen. Aan het eind van de middag kwamen burgemeester Martijn Vroom in gezelschap wethouder Bianca Bremer aanfietsen om kennis te maken met de molen en haar vrijwilligers. De Vlieger is weer een aantal nieuwe vrienden rijker geworden.

