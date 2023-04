Voorburgse cricketers slaan hun slag

17 april – Voorburg Cricket Club (VCC) heeft op eigen grond het eerste toernooi om de Ponting Wines T20 Cup gewonnen. De gastheer van het event versloeg in de kou eerst Quick en was vervolgens regerend overlandskampioen HCC de baas. Michael Levitt (zie foto) was zowel in dit toernooi als in de oefenwedstrijden op dreef met goede scores. De Zuid-Afrikaanse aanwinst van VCC bleef in de finale met 43 runs ongeslagen. In de ochtend stond voor VCC eerst het Haagse Quick op het programma.

In de beschikbare 120 ballen zette VCC een totaal neer van 157 runs, dankzij Levitt (57 runs) en de jonge Nirav Kulkarni (40 runs ). In de finale had VCC ook al geen kind aan Haagse buurman HCC. Door omstandigheden werd deze wedstrijd ingekort. Al in de zevende over wisten de Voorburgers dat de Ponting Wines Cup voor hen was. Ponting Wines is vernoemd naar de voormalige aanvoerder van het Australische cricketelftal, Ricky Ponting. Deze levende legende (inmiddels 48 jaar) maakte 13.704 runs in eendaagse wedstrijden.