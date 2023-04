22 april – In de Voorburgse Oude Kerk wordt morgen (zondag 23 april) om 19.00 uur de cantate Ew’ge Quelle, milder Strom van Georg Philipp Telemann ten gehore gebracht. De cantatedienst wordt verzorgd door het Marianne Vocaal Ensemble o.l.v. Hans Houtman, Ania Katynska op cello en Kees Alers op fluit.

Componeren van kerkmuziek was voor Telemann heel belangrijk. Tijdens zijn leven was hij de beroemdste in Duitsland levende componist en musicus. Zijn grote oeuvre omvat naast opera’s, veel kerkmuziek, waaronder cantates, oratoria, passiemuziek, motetten en psalmen. (Iedereen is welkom en de toegang is gratis).