Met klassiekers 65 jaar terug in de tijd

23 april – Liefhebbers van klassieke auto’s opgelet. Op het landgoed Schakenbosch vindt op 7 mei de Oldtimer Voorjaarsdag plaats. Dat wordt voor veel mensen genieten en bewonderen. Vandaag een voorproefje op Voorburg Insite. We zien hier boven de Chevrolet Impala uit 1958. Een auto van dit type werd gebruikt in diverse films zoals American Graffiti. Om deze nog als dagelijks vervoermiddel te zien rijden moet je naar Cuba gaan. Dat geldt niet voor de MG uit 1962, die werd als smaakvol ontwerp gekozen door de welgestelden in die tijd. Er werden ook veel rallys mee gereden, zoals de fameuze SLS (Scheveningen-Luxemburg-Scheveningen) via Voorburg. Het merk MG (Morris Garages) met toen als eigenaar Lord Nuffield, bestaat sinds 1924, nu is het in handen van Chinezen die er elektrische SUV’s van maken. Totaal andere koek.