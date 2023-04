Voor wie heeft de Koning het behaagd?

24 april – Op woensdagochtend 26 april valt ook in Leidschendam-Voorburg de jaarlijkse lintjesregen. Een aantal inwoners krijgt dan een Koninklijke onderscheiding. De namen van de deconrandi komen woensdagmiddag op deze site te staan. De uitreiking vindt plaats tussen 09.30 en 12.00 uur in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Leidschendam. Op Koningsdag, 27 april, zijn alle gedecoreerden uitgenodigd in de Oude Kerk, voorafgaand aan de jaarlijkse aubade. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Van 9.30 tot 10.00 uur zijn alle inwoners welkom om deel te nemen aan de aubade (meezingen) op het terrein voor de Oude Kerk aan de Herenstraat.