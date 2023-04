25 april – De eigenaren Joey de Kruijf en Tamara Holwerda van hotel-restaurant Central Park (Vreugd en Rust) zijn gisteren bekroond met een Michelin Ster. ‘We hadden het natuurlijk gehoopt maar nu we de ster ook echt hebben gekregen zijn we superblij en enorm trots’, zegt De Kruijf, hier op het terras van zijn bekroonde bedrijf en gefotografeerd door Ap de Heus.

