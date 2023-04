Zij werden voorgedragen voor een lintje

26 april – Op de foto’s de personen uit Leidschendam-Voorburg die vandaag de eer te beurt viel om uit handen van de burgemeester een koninklijke lintje te krijgen. In willekeurige volgorde zijn de gedecoreerden, met omschrijving van een aantal maatschappelijke verdiensten:

De heer Y.J.P. Tel (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Sinds 1983 is hij voorzitter van het draverij- en rencomité van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Hij zorgt o.a. voor het standaard proces van de te verrijden koersen op draf- en renbanen in Nederland. Zijn inzet op vele terreinen voor de draf- en rensport wordt onmisbaar genoemd. Tel werkte tot zijn pensionering in 2012 als bestuurslid van het Wellantcollege. Hij ontving al eens een gemeentelijke onderscheiding voor het samenvoegen van basisscholen in Voorburg.

De heer J. van Egmond (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). Hij heeft zich 37 jaar ingezet voor de Zwemclub Residentie in Den Haag en was er zo’n 30 jaar bestuurslid. Daarnaast is hij zo’n 20 jaar verenigingsscheidsrechter bij waterpolowedstrijden en zes jaar penningmeester. In die periode overleed zowel de voorzitter als de secretaris. De heer Van Egmond gezorgde ervoor dat het bestuur bleef draaien en dat er een opvolger kwam. Tot dit jaar was hij ook nog zo’n 5 jaar vrijwilliger bij het leszwemmen.

Pleegmoeder Henny (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 2008 fulltime pleegouder van voornamelijk baby’s. Het grootste deel van de baby’s woont vanaf de eerste week na de geboorte bij haar, totdat er een vast pleeggezin is gevonden. Sommige baby’s blijven een paar maanden tot een half jaar, anderen blijven tot in de peuterleeftijd bij haar wonen. Zij heeft zo aan meer dan 60 kinderen een liefdevolle start gegeven.

G.A.C.M. van den Bosch-Knijnenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is de zus van mevrouw T.M.J.J. van Velzen-Knijnenburg en 25 jaar bestuurslid van de afdeling handbal van de omnisportvereniging Stompwijk ’92. Ze werkt hier nu als ‘Beheerder Evenementen en Activiteiten’. Eerder was zij hier ook trainer, draaide ze er bardiensten en maakte ze de kantine schoon. Tevens is zij 28 jaar vrijwilliger en jurylid bij de Carnavalsvereniging De Gaanders en actief bij de Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht. Sinds 2005 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting Dorpshuis Stompwijk.

Mevrouw T.M.J.J. van Velzen-Knijnenburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is o.a. 5 jaar vrijwilliger geweest bij het Kattenasiel Boskoop. Daarnaast is zij al zo’n 20 jaar vrijwilliger bij de Dierenbescherming Preventieve Dierenhulp Ridderkerk. Ze regelt het vangen, de opvang en verzorging van zwerfkatten en kittens. Ook is zij 18 jaar vrijwilliger bij het Dorpspunt Stompwijk. Ze organiseert er de activiteiten, feesten en partijen. Daarnaast is vrijwilliger bij ‘De Dorpsketting’, het plaatselijke nieuwsblad van Stompwijk en vrijwilliger bij de Laurentius kerk te Stompwijk.

Mevrouw W. van der Kleij-Gluvers (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) werd geselecteerd voor ‘Jong Oranje’ en werd later lid van de nationale ploeg synchroonzwemmen. Zij behaalde vele medailles en werd in deze periode elk jaar Nederlands kampioen. In 1973 is zij onderscheiden met het Bondsereteken van de KNZB en ontving zij 5 maal de Sportpenning Den Haag. Sinds 1982 is zij trainer en coach bij de Zwemvereniging DSZ te Den Haag. Tevens is ze bij deze vereniging o.a. zo’n 20 jaar lang examinator geweest tijdens het diplomazwemmen.

De heer ing. A.C. van Duren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zet zich, sinds zijn pensioen, in als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej) in Leidschendam-Voorburg, een professionele organisatie voor sociaal werk waar veel vrijwilligers werken. De heer Van Duren vervoert al sinds 2006 minder mobiele mensen via deze stichting. Dit doet hij zo’n 8 uur per week.

Mevrouw C.C. Jansen-Vereecken (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 2000 vrijwilliger bij Terre des Hommes, winkelteam Delft. De opbrengst van de winkel gaat naar projecten die kinderuitbuiting stoppen. Zij werkt zo’n 6 uur per week als verkoopmedewerker. Zij ontving in 2020 de ‘gouden druppel’ voor haar 20-jarige inzet.

De heer L.C.J. Broeren (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1996 vrijwilliger bij WoonZorgcentra Haaglanden voor de locaties ‘Het Anker’ in Voorburg en ‘Prinsenhof’ in Leidschendam. Deze locaties bieden zorg aan mensen met een chronische lichamelijke aandoening. De heer Broeren is activiteitenbegeleider en chauffeur, haalt boodschappen en wandelt met bewoners. Hij is altijd inzetbaar voor allerlei hand-en-spandiensten. Ook is hij van 2000 – 2012 buddy van 1 van de bewoners op locatie Prinsenhof geweest.

Wie is wie op de foto’s van links naar rechts?

Foto boven: Pleegmoeder Henny, Y.J.P. Tel, mevrouw G.A.C.M. van den Bosch-Knijnenburg, burgemeester Vroom, mevrouw T.M.J.J. van Velzen-Knijnenburg en J. van Egmond.

Foto onder: Ing. A.C. van Duren, mevrouw C.C. Jansen-Vereecken, burgemeester Vroom en mevrouw W. van der Kleij-Gluvers.