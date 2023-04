Dubbel feest bij opening nieuwe winkel

28 april – Koningsdag 2023 werd voor Rico Minke een dubbele feestdag. Terwijl de Herenstraat volliep met mensen opende de Voorburger zijn bedrijf Woonlustig in de winkel waar bloemist Aad de Leeuw decennia lang furore maakte. Onlangs stopte hij ermee en zette de winkelruimte te huur. En dan meldt Minke zich om er nieuwe winkel van te maken, geheel gewijd aan decoratieve zaken en elementen voor thuis of op kantoor. Op de foto feliciteert De Leeuw zakenman Minke met zijn bedrijf terwijl oud-wethouder Frank Rozenberg passeert, het tafereel gade slaat en de nieuwkomer ook veel succes toewenst.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink