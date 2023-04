‘Tuindorp wil Monumentenpaspoort zien’

29 april – In november ging de vlag in top in toen het tuindorp ‘Emmastraatcomplex’ te horen kreeg dat toekenning van de gemeentelijk monumentale status een feit was. Op 20 december zou het bijbehorende monumentenpaspoort klaar zijn zodat duidelijk is aan welke eisen verduurzaming en renovatie moeten voldoen en WoonInvest daarvoor plannen kon gaan maken. ‘Dit monumentenpaspoort is echter nog steeds niet klaar’, horen we nu van een bezorgde woordvoerder. ‘Voor de bewoners van het Emmastraatcomplex begint het zijn tol te eisen. Onderhoud aan de woningen wordt uitgesteld met alle gevolgen van dien, er is ook steeds meer leegstand en een aantal bewoners heeft gezondheidsklachten door stress’. Gevraagd naar de situatie zegt de betrokken wethouder dat er niet te tornen valt aan het monumentenpaspoort en dat de gemeente in overleg is met Wooninvest over te nemen vervolgstappen.