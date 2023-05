Het werd even tijd voor terras en ijs

1 mei – Het werd de hoogste tijd om de maand april eens zonnig af te kunnen sluiten. Eindelijk wat meer lente en wat minder winter die maar niet van ophouden wist. En dat betekende even op adem komen, zoals men deed hier aan de Vliet op het terras bij de Kerkbrug. De temperatuur liep op bijna 20 graden, maar wat dat betreft niet meer dan een garantie tot de voordeur. Even afwachten of deze internationale Dag van de Arbeid wel of niet sombertjes verloop. Daar werd gisteren bij ijssalon Donna aan de Parkweg nog helemaal niet aan gedacht.