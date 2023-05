Examen met dames naar Limburg en Parijs

2 mei – Welgeteld 38 voetbalsters van Forum Sport stapten gisteren in de bus voor een uitwedstrijd in Limburg, later deze week gevolgd door een bezoek aan Disneyland. Het betreft een driedaagse tour als examenopdracht van Roxanne Visser die de opleiding ROC Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen doet. Zij werkte een half jaar aan de organisatie van de reis. ‘Ik legde de lat voor mijzelf natuurlijk weer veel te hoog, maar het is gelukt dit te organiseren’, zegt Roxanne die zelf in het eerste dames-elftal van FP speelt. (Foto Ap de Heus).