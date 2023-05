Herdenkingen op diverse locaties

3/4 mei – Op 4 mei worden ook in Leidschendam-Voorburg de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er zijn 3 monumenten waar dat gebeurt, zie de foto’s van Michel Groen. De gemeente roept inwoners op om op 4 mei tussen zonsopgang en zonsondergang de Nederlandse vlag (rood-wit-blauw) halfstok te hangen.

Om 16:30 uur is er een kranslegging bij het monument De Naald aan de Prins Bernhardlaan. Hier worden verzetshelden uit de gemeente herdacht. De Raad van Kerken organiseert een openbare herdenkingsdienst in de Martinuskerk die om 18:45 uur begint. Aansluitend is er een stille tocht van de Martinuskerk naar het Sijtwendepark waar iedereen aan kan deelnemen.

Inwoners kunnen bloemen bij de 3 monumenten neerleggen. In het Sijtwendepark ontvangen bezoekers een bloem om deze tijdens het defilé bij het Monument voor Vrede en Vrijheid neer te leggen. Naast een bloem kunnen bezoekers ook een steentje ontvangen om naar Joods gebruik bij het monument achter te laten.