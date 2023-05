Voltooiing schilderoeuvre Van Iperen

4 mei – Nog enkele dagen (t/m zondag 7 mei) is de overzichtstentoonstelling Een Andere Wereld van de Voorburgse kunstenaar Rik van Iperen te zien in het Huygensmuseum, locatie Swaensteyn aan de Herenstraat. De selectie van twintig schilderijen vormt de neerslag van zijn levenslange zoektocht naar ‘een andere Wereld’. De zeer persoonlijke maar tegelijkertijd ook universele thema’s die Van Iperen in zijn werk behandelt, roepen op tot vertraging in deze roerige tijden. De kunstenaar beschouwt de expositie als de voltooiing van zijn schilderoeuvre. Een laatste kans dus om zijn werk beter te leren kennen.

Van Iperen (1947) is geboren en getogen in Voorburg. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Tijdens zijn lange loopbaan als beeldend kunstenaar heeft hij een eigen, arbeidsintensieve techniek ontwikkeld. Hij werkt altijd met olieverf om meerdere lagen op te kunnen bouwen. Op een pasteuze ondergrond brengt hij met een breed penseel verschillende kleurlagen aan, waardoor een structuur ontstaat van rulle kleurvlakken. Hierdoor zijn de penseelstreken nauwelijks zichtbaar. Door steeds verfijnder laag op laag te schilderen ontstaat een wonderlijke ruimtelijkheid. (beeld expositie Ronald Meekel).