Afghaanse moeders en dochters in beeld

10 mei – Vanaf zaterdag 13 mei is in Foto Atelier BW5 de foto-expositie Afghaanse vrouwen, Vrijheid is ware schoonheid te zien. Het gaat om een samenwerking tussen de Culturele Afghaanse Vereniging Leidschendam, Foto Atelier BW5 en De Stadscoalitie. De expositie bestaat uit portretten van 10 Afghaanse moeders en dochters (uit Leidschendam) in huidige en traditionele kleding. Daarnaast zijn hun levensverhalen opgetekend. Foto’s en verhalen zijn gebundeld in een boek. De foto’s zijn gemaakt door Frank Rozenberg; de levensverhalen zijn opgetekend door Esseline van de Sande (De Stadscoalitie).