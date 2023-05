High Tea ter ere van prinses Marianne

11 mei – Met de viering van de gedenkwaardige geboortedag van prinses Marianne op 9 mei wordt voortaan in Voorburg geschiedenis geschreven. Het begin van een nieuwe traditie, zou je kunnen zeggen: 9 mei Mariannnedag. Daar werd inhoud aan gegeven met een heuse high tea voor donateurs van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne, die nu bijna drie jaar bestaat. Plaats van handeling was restaurant De Koepel in park Vreugd en Rust. De belangstelling om hier bij te zijn was groot. Er waren meer aanmeldingen dan stoelen beschikbaar.

Stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte feliciteerde de aanwezigen met de geboortedag van de prinses, maar ook met het begin van een nieuwe Voorburgse traditie. Actrice Nel Kars (hier staand midden op foto van Ronald Meekel) die de rol van deze bijzondere prinses ongeveer 400 keer speelde, trakteerde het ‘Marianne-gezelschap’ op mooie verhalen en anekdotes daarover. De high tea werd een groot succes en er zijn er nu al die voor 9 mei 2024 hebben gereserveerd.