Protest raadzaal: Wel de lasten niet de lusten

12 mei – De publieke tribune bij de gemeenteraad was gisteravond weer eens flink bezet. Deze keer met boze bewoners uit Voorburg-West die zich geen knollen voor citroenen wensen te laten verkopen door de gemeente en gemeenteraad. Zie het eerdere bericht hierover op deze site.

Op de foto’s (gemaakt door Ap de Heus) zien we een van de actievoerders – Maarten Drabbe – die tijdens de vergadering van de raadscommissie als inspreker de microfoon kreeg. ‘Wel de lasten niet de lusten’, zei hij, zoals ook als slogan op de affiche staat. Drabbe liet op deze barricade zijn handen boekdelen spreken. Op de tribune kreeg hij alle steun van medestanders.

Namens de verenigde bewonersgroepen bood Drabbe een petitie aan aan de voorzitter van de raadscommissie. De bewoners voelen zich niet of onvoldoende gehoord door de locale politiek. Later deze maand volgt een raadsvergadering over de OV-plannen met betrekking tot wijkverstorende sneltrams en voorgenomen nieuwe infrastructuur in Voorburg-West. Protest van wijkbewoners is dan opnieuw te verwachten. (Op de voorgrond foto twee raadsleden).