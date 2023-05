Groep 7 doet op fiets verkeersexamen

16 mei – Leerlingen uit groep 7 van 18 verschillende basisscholen in Leidschendam-Voorburg deden gisteren maar doen ook vandaag en morgen mee aan het Praktisch Verkeersexamen. De kinderen leggen per fiets een route af door de omgeving. Zij leren hun aandacht bij het verkeer te houden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Verkeerskennis is de basis, maar uiteindelijk moeten de leerlingen het ook in de praktijk kunnen brengen.

Wethouder Jeffrey Keus: ‘Het wordt steeds drukker op de weg en een ongeluk zit in een klein hoekje. Veilig fietsen leer je als kind door het te doen, eerst onder begeleiding en daarna zelf. Als de kinderen straks naar de middelbare school gaan, dan kunnen ze het zelf doen en zijn ze zich bewust van de regels’. Onderweg zijn er zes controleposten waar het verkeersgedrag van de kinderen bekeken wordt. Volgende week krijgen de leerlingen de uitslag of ze geslaagd zijn of niet. Op de foto nemen ze alvast enthousiast een voorschot.