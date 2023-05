Smeekbede: ‘stopknop’ op plan sneltram

17 mei – De verenigde inwonersgroepen van Voorburg-West hebben gisteravond nogmaals bij de fractievoorzitters hun zorgen bekend gemaakt over het gekraakte plan HOV-tracé. Met bijna 2000 handtekeningen en het indienen van 680 zienswijzen bewijzen zij dat het menens is. ‘College en Gemeenteraad luister a.u.b. naar ons’. Het klinkt als een smeekbede.

‘Wordt er een ‘stopknop’ ingebouwd in het voorliggende besluit om te kunnen ingrijpen als het uit de hand loopt met de sneltram’, zeggen de bewoners in een petitie. ‘Nu komt het erop aan!’.

Een van de eisen is dat Opa’s veldje, Scouting Livin’gstone-Miriam, Huygens Hofwijck en de Broeksloot moeten blijven zoals ze nu zijn. Wanneer een tracé over Opa’s veldje en de Huygenstraverse toch onvermijdelijk blijkt, dan is er maar één optie en die is dat het tracé ondergronds aangelegd wordt’.