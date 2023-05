VCC pakt koppositie topklasse

21 mei – Op Hemelvaartsdag hadden de Voorburgse cricketers al gewonnen van ACC. De Amsterdammers wisten slechts 158 runs te maken op de Voorburgse aanval. Ook hier blonk bowler Shariz Ahmad uit die vier tegenstanders uitschakelde. ACC had zijn kaarten gezet op het uitbatten van de beschikbare vijftig slagbeurten, maar dat lukte niet. VCC-aanwinst Michael Levitt liet vervolgens zijn klasse zien. Met 105 runs achterhaalde hij bijna in zijn eentje het ACC-totaal. Op de laatste bal van de wedstrijd haalde hij met een superslag van 6 runs de winst binnen voor zijn team én bereikte hij zijn century (100). Ook beide andere Haagse Topklassers, HBS en HCC, wonnen twee keer.

Stand Topklasse cricket: 1. Voorburg CC 7-12; 2. Sparta 7-10; 3. VOC, Punjab, HCC 7-8; 6. ACC en VRA 7-6; 8. HBS, Excelsior, Salland 7-4.

Op de foto van Catch of the Day is te zien hoe het wicket wordt geraakt na actie van bowler Shariz Ahmad. Batsman Khalid Ahmadi van ACC slaat mis en is daarmee uit.