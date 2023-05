Rugbyclub en beachvolleyballers bijeen

24 mei – De gemeente kan beginnen met de uitvoering zodat rugbyclub VRC in het nieuwe seizoen kan verhuizen naar Sportpark Westvliet. Tijdens het aanleggen van het rugbyveld, beachvolleybalvelden en een parkeergelegenheid kan VRC op zijn huidige sportvelden bij de STAR blijven tot oktober.

Wethouder sport Astrid van Eekelen zegt blij te zijn dat het vergunningentraject rond is. Voorzitter VRC Peter Kolthof: ‘Veel dank aan alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt en voor de flexibiliteit om nog even op De Star te mogen blijven. We kijken uit naar de samenwerking met Volevo’.

Voorzitter Volevo Rob Velders: ‘Beachvolleybal is een hele coole en hippe sport sinds de Olympische Spelen van Londen en het WK in eigen land. Ook wij merken dat de vraag groot is, bij de jeugd en bij senioren. De zoektocht – samen met de gemeente – naar een geschikte locatie heeft lang geduurd en het is jammer dat de velden net na afloop van het zomerseizoen worden opgeleverd. Maar dat alles zal vanaf volgende zomer vergeten zal zijn’.

Op de foto van Paul Voorham v.l.n.r. Rob Velders (Volevo), wethouder Astrid van Eekelen, Peter Kolthof (VRC).