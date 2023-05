Kerkstraat terrassenstraat, fietsers omrijden

25 mei – Tot 1 november krijgen ondernemers in de Kerkstraat de ruimte om ’s avonds de terrassen voor hun restaurant te verbreden. Om dit jaarlijks mogelijk te maken heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen voor de periode van 1 april tot en met 31 oktober. De honderden fietsers mogen overdag tot 17:00 uur door de Kerkstraat rijden. Na dit tijdstip kunnen zij via de Vlietstraat hun weg vervolgen. Met de fiets aan de hand lopen mag wel.

