Nieuwbouw Sint-Maartenscollege (anno 1966)

1 juni – Vandaag is het begin van de weerkundige zomer met het nieuws dat een belangrijke stap is gezet voor de nieuwbouw van het Sint Maartenscollege. Deze school opende 66 jaar geleden zijn deuren in Voorburg. Het College van B&W vraagt de gemeenteraad om het ruimtelijk kader voor de nieuwbouw vast te stellen m.b.t. de stedenbouwkundige spelregels. Daarmee kan ook een architect gezocht worden die de eigentijdse school zal ontwerpen. Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo met nu 1220 leerlingen maar dat worden er 1370. Foto is gemaakt door Esther. Zijn er onder de lezers van Voorburg Insite misschien nog oud-leerlingen van het eerste uur?