Walk Down Town; trillende grondvesten

5 juni – Vrijdag, zaterdag en zondag trilde historisch Voorburg op haar grondvesten. Onder aanvoering van prettig weer gingen duizenden de straat op, van het Oosteinde tot het Stationsplein waar vanaf het podium goed te zien was over welke belangstelling voor het muziekevenement A Walk Down Town we het hebben. In de Herenstraat en Franse Kerkstraat (onder) stonden eveneens podia waar groepen furore maakten. Een geslaagde editie voor velen zonder al te veel wanklank. (Foto Ap de Heus).