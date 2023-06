Beiaardier uit Den Bosch op bezoek

8 juni – Een bericht van de Stichting Vrienden van het Carillon Voorburg. Op vier zaterdagen in juni en juli wordt een reeks carillonconcerten gegeven in het historische hart. Iedere week speelt een andere beiaardier een eigen programma op het carillon van de Oude Kerk aan de Herenstraat. Buiten de kerk staat een beeldscherm waarop live te zien is hoe de beiaardier muziek maakt. Bij slecht weer, maar daar ziet het de komende dagen niet naar uit, kan er via een speciale geluidsverbinding ín de kerk geluisterd worden naar de concerten. Zaterdag 10 juni speelt beiaardier Joost van Balkom tussen 14.00 en 15.00 uur een programma met nummers uit bekende musicals zoals Fiddler on the roof en Sound of music. Van Balkom is beiaardier in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast geeft hij klarinet- en saxofoonles en schrijft hij arrangementen.