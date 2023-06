Voorburg heeft het nakijken met OV plan

9 juni – De teleurstelling bij inwoners van Voorburg West en daarbuiten is bijna tastbaar nadat zowel de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag hebben ingestemd met het Masterplan HOV Binckhorst. De raad van Rijswijk liet met een pittig amendement nog het meest de tanden zien, maar de andere gemeenten voelde wel mee met de bewoners die een tram door hun smalle straat dreigen te krijgen. Er werd wel geprutteld door de raden, maar veel verder dan dat kwam het niet. De bewoners worden zoet gehouden met een zak geld in Leidschendam-Voorburg, want dat komt beschikbaar bij aanleg van de HOV voor verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Zelfs Opa’s veldje krijgt te maken met een tram die er vlak langs gaat razen en feitelijk het veldje onbruikbaar maakt.

