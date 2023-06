Vrienden Vlietland: ‘Valse informatie bouwplan’

10 juni – Stichting Vrienden van Vlietland keert zich tegen het bouwplan van 222 recreatiewoningen in Vlietland Noord. Volgens de projectontwikkelaar en de gemeente zou er in het bouwgebied geen noemenswaardige natuur te vinden zijn, met als uitzondering twee beschermde vleermuissoorten. De Vrienden weten niet wat ze horen.

‘Het gebied zal door het uitvoeren van de bouwplannen op dit punt zelfs sterk verbeteren’, voert de projectontwikkelaar aan. ‘Ook de Gemeente Leidschendam-Voorburg beweert bij het beantwoorden van vragen over de teloorgang van de natuurwaarden in het bouwgebied dat daar geen waardevolle natuur is want Vlietland is geen natuurgebied’, aldus de Vrienden Vlietland.

‘Dat klopt in de verste verte niet. In het beoogde bouwgebied wemelt het namelijk van de waardevolle flora en fauna! Iedere bezoeker kan dat met eigen ogen en oren vaststellen. Van buizerd tot specht en van uil tot havik, allemaal natuur daar met bunzingen, vleermuizen en beschermde soorten. Hoezo geen natuur?’ De Vrienden van Vlietland eisen dan ook aandacht op nu het ontwerp-bestemmingsplan aan de orde is. Er staan gewoon onjuistheden in, zeggen ze. ‘Het was – tegen beter weten in – onwaarheid verspreiden in een poging om onze raadsleden met valse informatie over te halen hun fiat te geven aan de bouwplannen’.