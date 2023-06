Kenmerken Emmastraat e.o. in paspoort

12 juni – De bewoners van het Emmastraatcomplex en het Platform Geen Sloop Emma zijn blij dat de eerste versie van het Gemeentellijk Monumentenpaspoort voor de wijk klaar is. In dat (voorlopige) paspoort wordt beschreven welke kenmerken van de huizen behouden dienen te blijven bij onderhoud, verduurzaming en renovatie. De definitieve versie zal binnenkort gepresenteerd worden. Er is duidelijk een nieuwe fase aangebroken waarbij de aandacht van het voorkomen van sloop verlegd wordt naar verduurzaming, onderhoud en het voor het voetlicht brengen van de bijzondere historie van dit tuindorp. De actienaam ‘Geen Sloop Emma’ vervalt er verandert in Platform Monumentaal Emma.