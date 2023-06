Gemeente wil interieurfoto’s zien voor WOZ

13 juni – Stel; je tekent bij de gemeente Leidschendam-Voorburg bezwaar aan tegen de aanslag WOZ 2023. Je doet dat omdat de waarde van twee vergelijkbare woningen in je mooie straat in Voorburg maar liefst 40.000 euro lager wordt getaxeerd dan jouw belastingaanslag laat zien. Daarbij komt dat er aan de woning ook nog eens sprake is van ‘gedateerde voorzieningen en/of achterstallig onderhoud’, zoals de bewoner in zijn bezwaarschrift aanvoert.

Dat kun je als bewoner wel zeggen, stelt de gemeentelijke heffingsambtenaar maar wil daar meer van weten. Hij vraagt de bewoner bewijs te leveren door het ingediende bezwaar te onderbouwen met zoveel mogelijk foto’s van het interieur. De gemeente wil binnen 14 dagen een complete fotoreportage zien, zo gedetailleerd mogelijk. Foto’s van de woonkamer, de slaapkamer(s), de keuken, de toiletruimte(n) en van de badkamer(s) waaruit ‘specifieke gebreken, zowel bouwkundig als die van achterstallig onderhoud‘, blijken.

De bewoner is verbijsterd door dit voor hem erg vreemd aandoend verzoek van de gemeente. ‘Natuurlijk ga ik geen foto’s maken’, zegt hij. ‘Die zijn voer voor inbrekers omdat de foto’s openbaar worden. En daarbij heb ik de heffingsambtenaar laten weten dat de inboedelbelasting al heel lang geleden is opgeheven’.

Grote vraag is of deze ambtenaar om foto’s van de binnenkant woning mag vragen. Ja, erom vragen mag altijd maar de betekenis ervan vervalt snel omdat ‘de eigenaar van een woning niet verplicht is om foto’s te verstrekken’, zoals de wet stelt. Die feitelijke tekst ontbreekt in de brief van de heffingsambtenaar. Dat had minimaal wel zo netjes zijn geweest. ‘Deze brief schendt bovendien wel heel erg de privé situatie van bezwaar makende eigenaren’, zegt de bewoner’.