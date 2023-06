Luchtverkeer kris kras van A naar B v.v.

16 juni -Voor een aantal Voorburgers is het nog even wachten voordat de ‘grote vakantie’ kan beginnen. De een met auto, fiets of caravan de wereld in, de ander met trein of vliegtuig. Of wordt het een keertje in de buurt blijven? In de ochtenduren zagen we dat het al een drukte van jewelste kan zijn met het luchtverkeer. Kris kras op grote hoogte van A naar B. Vliegtuigen laten soms over elkaar hun witte sporen na tegen een blauwe lucht. Een flinke drukte daar boven. Deze foto werd in de ochtenduren gemaakt, gezien vanaf het Oosteinde. Goede reis gewenst naar welke bestemming ook. En gezond weer terug.