Welk schrijftalent krijgt de Cultuurprijs?

19 juni – Het thema voor de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg is dit jaar ‘De Kunst van het Schrijven’. Tot 15 augustus kunnen inwoners van de gemeente kandidaten voor de cultuurprijs aanmelden en/of zitting nemen in de Publieksjury. Na de beeldende kunst (inclusief video art en fotografie) en de podiumkunst staat dit jaar ‘De Kunst van het Schrijven’ bij de Cultuurprijs centraal. Het schrijftalent in de gemeente (verhalen, gedichten, columns, essays, romans) wordt met de Cultuurprijs uitgelicht. Kent u een inwoner die de prijs zou moeten ontvangen? Draag hem of haar dan voor met een goede onderbouwing. De Cultuurprijs 2023 wordt vrijdagavond 22 september tijdens het Huygens Festival in de Oude Kerk worden uitgereikt. Stuur uw voordracht voor een kandidaat voor de Cultuurprijs en/of uw aanmelding voor de Publieksjury voor 15 augustus aanstaande naar cultuurprijs@cultuurenco.org