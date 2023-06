Nehalennia in Voorburgs voedselbos

‘Zo staan er dankzij de gemeente appelbomen, een “appelparadijs”, omringd door hesperiden en is er een wiel van de jaargetijden. De opbrengst van deze tuin, de vruchten en groenten, zullen worden uitgedeeld in de buurt en aan AZC’s. Dit ‘voedselbos’ ligt op de hoek van de Fransstraat en de Van Zegwaardstraat’.

21 juni – Goede Doelen Boekenhuis Marianne organiseerde met filosofe Isabella Wentink de lezing ‘Nehalennia in de Nehalennia Tuin’, het pas geopende eerste voedselbos in Voorburg Noord. Nehalennia? Ja zegt Isabella. ‘In ons land bestond een traditie bij de Keltische stammen, ten tijde van de Romeinen, waarbij moeder aarde centraal stond en haar Nehalennia noemden. In de Tuin komen ook symbolen van Nehalennia voor’.

