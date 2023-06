‘Onwaarschijnlijke uithalen van Musa Ahmad’

26 juni – Teleurgesteld was hij als Voorburgse cricketer door niet geselecteerd te zijn om voor Nederland uit te komen bij een kwalificatietoernooi in Zimbabwe, maar zondag in eigen land stal hij – ongeëvenaard – de show. We hebben het over Musa Ahmad die niet alleen een century maakte (100 runs, op zich al een topprestatie), maar ook nog eens in de T20 competitie de onwaarschijnlijk winnende slag maakte tegen het Rotterdamse Punjab.

Cricketcommentator Patrick de Leede mailt het volgende: ‘Musa moest nog veertien runs maken uit het bowlen van zes ballen. Hij leek een bal het veld uit te slaan, goed voor zes runs. Toen de fielder echter op de lijn leek te gaan staan, had de umpire zes runs moeten aangeven. Dat gebeurde niet en de fielder gaf, tegen de cricket-etiquette in, geen krimp. Toch zag Musa kans de voorlaatste bal van de wedstrijd alsnog het veld uit te slaan, goed voor zes runs. Hiermee bracht hij zijn team de onwaarschijnlijke overwinning. Musa Ahmad geeft een vette knipoog aan de keuzeheren van Oranje’. Foto is van Catch of the Day BV.