Kunstwerk van wereldvermaarde ‘tovenaar’

28 juni – In de vijver naast Park070 (de naam van de locatie waar meer dan 50 jaar het CBS-gebouw stond) is gisteren een nieuw kunstwerk van de wereldvermaarde Auke de Vries onthuld. Opdrachtgever is BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en zegt: Het kleurrijke, verticale kunstwerk is zo geplaatst dat het zichtbaar is van verschillende kanten’. Auke de Vries op zijn beurt: ‘De vormen proberen, als het ware, naar boven te klimmen. Verdringen elkaar, duwen elkaar opzij, vechten elkaar de tent uit. Dit eindigt tenslotte in een tovenaarshoed. Het is een wonderlijk krachtenspel, maar het is ook de levendigheid die het kunstwerk overeind houdt’.

Wethouders Astrid van Eekelen en Marcel Belt onthulden de sculptuur in aanwezigheid van veel bewoners. Park070 is gerealiseerd op de fundamenten van het voormalig CBS-kantoor, is autovrij en telt 229 woningen. ‘We zijn trots dat we een werk van deze wereldberoemde kunstenaar mogen aanbieden aan de gemeente en hopen dat zij dit als een goede huisvader zullen beheren en onderhouden’, zegt de opdrachtgever. Auke de Vries maakt al meer dan veertig jaar metalen sculpturen. Zijn beelden zijn inmiddels landmarks geworden in steden als Amsterdam, Barcelona, Hannover, Maagdenburg, Ludwigsburg en Wakefield in Yorkshire.