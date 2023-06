Vliegbruggen dicht voor groot-onderhoud

29 juni – De Kerkbrug gaat circa zes tot zeven weken dicht voor alle verkeer. De brug is na 15 jaar toe aan een stevige onderhoudsbeurt die uitgevoerd wordt door de provincie. Van 10 juli tot 18 augustus wordt de brug volledig afgesloten voor wegverkeer. Het scheepvaartverkeer kan beperkt plaatsvinden. Al het verkeer wordt omgeleid via de Fonteynenburghlaan en de Wijkerlaan.

