Burgemeester fietst en krijgt tompoucen

2 juli – De nieuwe burgemeester maakt lopend en fietsend kennis met Leidschendam-Voorburg. Onderdeel van de kennismaking is in gesprek gaan met raadsleden. GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn organiseerde een fietstochtje van monument (Rode Pannenbuurt – Leidschendam) naar monument (Oranjekwartier – Voorburg ) via de mooie groene parken, die de gemeente rijk is. Het raadslid maakte een aantal foto’s in collage. In het Oranjekwartier werd het echtpaar Anneke en Cees van Kempen bezocht, ooit buurjongen en buurmeisje. Zij wonen al 75 jaar in het Oranjekwartier. Taart dus om dat te vieren. In een Tweet op Koningsdag had de burgervader laten weten gek op tompoucen te zijn. Vandaar een korte stop bij bakker Van Maanen in de Opwijckstraat.