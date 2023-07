De klok sloeg jazz voor jong en oud

3 juli – Het was na ankele jaren van afwezigheid weer een weekeinde vol jazz in combinatie met tal van mogelijkheden ook culinair aan je trekken te komen. Honderden mensen kwamen af op het Voorburg Jazz Culinair Festival dat vrijdagavond in het oude centrum begon en tot gisteren voortduurde met een grote variatie aan bands en muzikale artiesten. ‘Er was zelfs een 94 jarige vrouw met rollator die ook even in de jazzstand ging’ mailt Ap de Heus die deze foto’s maakte.