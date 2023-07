Expositie van Jazz op de fotokorrel

Zondag 9 juli is er ter afsluiting van 15.00 – 16.00 uur een jazzconcert met Davide Rasetti op de piano. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage na afloop. Foto Atelier BW5 is geopend op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Kom kijken en zie hoe jazz op de fotokorrel genomen werd.

5 juli – Voorburg Jazz Culinair beleefde afgelopen weekend weer een geslaagde editie. Wie wil terugkijken naar optredens uit eerdere jaren kan tot en met zondag 9 juli aanstaande terecht in Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5 in Voorburg. De foto’s die te zien zijn werden gemaakt door Lily Armstrong, Bertine van Brakel, Henk Knoester, Hilbert Krane (die ook de hier afgebeelde foto van het Septeto Trio Los Dos maakte) Ronald Meekel en Carl Mierop .

