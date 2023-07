5 juli – De storm Poly raasde ook over Voorburg. Op allerlei plaatsen zijn de sporen daarvan te zien. Zoals in het historische park Arentsburgh waar bijzondere en heel oude beukenbomen staan. Een van de oudste van Nederland zelfs. Poly sloeg toe en knakte twee zware takken als luciferhoutjes. Op het Stationsplein ging het buitenterras van restaurant Miss Jones aan flarden. Foto’s Willem Hasekamp.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink