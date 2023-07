365 mensen reden snel weg na ongeval

7 juli – Wegrijden na een ongeluk op de weg. In de provincie Zuid-Holland doen dagelijks 56 weggebruikers dat en zij begaan daarmee een strafbaar misdrijf. Vorig jaar kregen bijna 20.600 personen daarvoor een proces-verbaal. In geen enkele provincie lag dit aantal zo hoog als in Zuid Holland met Rotterdam aan kop na 5610 aangiftes, gevolgd door Den Haag waar 3635 aangiftes werden gedaan na doorrijden na een ongeluk. Zoetermeer komt op een dubieuze derde plaats.

Vorig jaar gebeurde dit in onze provincie vaker dan in 2021. Dit concludeert Independer.nl op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds. Op doorrijden na een verkeersongeval staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken. En hoe ging het in Leidschendam-Voorburg? Hier reden 365 mensen weg na een ongeluk, in 2021 werden voor dit delect in deze gemeente 320 aangiftes gedaan.