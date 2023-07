Twijfels over fietsviaducten N14

9 juli – De partij GBLV/ Gemeentebelangen is geen voorstander van dure fietsviaducten over de tunnels van de N14. ‘Er veel weerstand van omwonenden boven het Sijtwende tracé wonen’, zegt raadslid Marien van Wijk die een motie indiende met het verzoek de plannen van de gemeente te heroverwegen. ‘We vragen ook om naar goede alternatieven te kijken want GBLV vindt, net zoals coalitiepartners VVD en D66, het belangrijk om goede doorgaande fietsroutes te hebben. Ik ben op bezoek geweest bij omwonenden en deze mensen zijn niet enthousiast over de plannen. Daarnaast betwijfel ik of er überhaupt voldoende draagkracht is binnen onze gemeente en de gemeenteraad voor deze viaducten’. Beeld: Artist Impression Gemeente.